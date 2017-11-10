Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина, в 2017 году удалось сократить число зарегистрированных скотокрадств на 30,7%. - Скотокрадство – это насущная проблема и полицейских и собственников скота. Раскрывать подобные кражи довольно трудно, - рассказал Манарбек Габдуллин, - особенно, когда потерпевшие поздно заявляют о краже. Обычно граждане предпринимают сначала самостоятельные поиски. А это на руку ворам, позволяет скрыть улики, увезти подальше скот. Некоторые наши сограждане и вовсе не смотрят за своим скотом, находящемся на вольном выпасе. По словам Манарбека Габдуллина, в настоящее время с сельчанами ведется разъяснительная работа. - Мы вместе с акимами районов, сельскими акимами встречаемся с населением. Просим жителей установить на животных GPS-трекеры, чтобы владельцы знали, где находится их скот. Результаты уже видны, число скотокрадств снижается, - рассказал начальник МПС. - В целях профилактики краж чужого имущества активно привлекаются общественные формирования. Ведется активная работа по вовлечению граждан в охрану общественного порядка. На данный момент в области функционирует 235 общественных формирований правоохранительной направленности с общим количеством в них 2174 человека. Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года с участием граждан раскрыто 109 преступлений. Задержано 467 правонарушителей. - В регионе реализуется социальный проект, направленный на повышение правового сознания населения. На сегодняшний день по профилактике скотокрадства было выпущено и распространено 100 информационных материалов и еще 100 планируется выпустить. В октябре в Теректинском районе в сельских округах Шағатай, Еңбек, Кутсиык совместно с участковыми инспекторами прошла встреча с местными жителями на тему профилактика скотокрадства. Работы в данном направлении планируется провести и в Зеленовском районе, - рассказал руководитель ассоциации молодежных организаций ЗКО Манарбек Ажкенов, отметив, что проект реализуется в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики ЗКО.