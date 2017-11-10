Несчастный случай произошел в ночь с 8 на 9 ноября в Атырауском областном перинатальном центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.idvv.ru - Несчастный случай произошел 8 ноября, у роженицы были проблемы с легкими, - сообщили в областном роддоме. В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области данный факт подтвердили, однако подробности комментировать отказались. -Данный факт был зарегистрирован, но до полной информированности о произошедшем областное управление здравоохранения не может предоставить никаких комментариев, - сообщил пресс-секретарь облздрава Аманжол САГИНГАЛИЕВ. Напомним, что 5 июля текущего года в том же перинатальном центре после касерева сечения, произведя на свет двойняшек, скончалась роженица. Родственники погибшей обвиняют в произошедшем медиков роддома и настаивают на эксгумации тела 25-летней женщины.   Камилла МАЛИК