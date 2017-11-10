Сегодняшний день принесет сюрпризы всем знакам, но самыми везучими станут те, кто не ноет и не жалуется на судьбу. В общем, улыбаемся — и удача непременно возьмет нас под опеку. Сутки благоприятны для налаживания деловых отношений, к тому же нас ждет удача на любовном фронте — без внимания богов любви мы точно не останемся.
Овен
Овны, меланхолия вам сегодня не грозит, но нервные клетки все равно под угрозой — некоторые коллеги задались целью испортить вам настроение. Постарайтесь избегать общения со скандальными сослуживцами и не обращайте внимания на происки конкурентов. Вечером полезно устроить дружескую тусовку — все тосты будут в вашу честь.
Телец
Тельцы, сегодня вы настоящие провидцы — и как вам удается распознавать мошенников и лицемеров, может, поделитесь со звездами своими секретами? А вот в любовной сфере интуиция вам не поможет — непредсказуемые поклонники не подчиняются даже Купидону. Так что набирайтесь терпения — романтических сюрпризов будет море.
Близнецы
Близнецы, пора вспомнить народную мудрость про молчание, которое, как известно, золото. Постарайтесь приберечь идеи и не рассказывайте о планах. Ваши последователи непременно проявятся, но чуть позже, а пока займитесь привычными делами. На любовном небосклоне сегодня пасмурно, но не грустите — к вечеру тучки разлетятся.
Рак
Раки, вокруг вас сегодня вьются разные люди — тут и мошенники, и покровители, и новые поклонники. В общем, глядите в оба и не забывайте обращаться за помощью к интуиции. Во вторую половину дня могут возникнуть неурядицы в сфере семейных отношений. Но волноваться, в принципе, не о чем — это маленькие шалости домового.
Лев
Львы, звезды установили круглосуточное наблюдение — вы очаровательны, и даже на небесах все любуются представителями вашего знака. Не зазнавайтесь, возможно, среди коллег появятся завистники. Устройте для сослуживцев праздник. И не забудьте пригласить трудолюбивого шефа, а то он сегодня какой-то грустный.
Дева
Девы, успех сегодняшних суток зависит от многих факторов, но самое главное — ваше настроение. Улыбнитесь, и сложные проблемы тут же решатся, а все неприятности останутся позади. Для улучшения отношений с поклонниками придется поработать — ухажеры ходят угрюмые и ревнуют вас даже к самым безобидным знакомым.
Весы
Весы, звезды составили отличный сценарий, и сегодняшний день будет позитивным. Не ждите, что чудеса начнут залетать в окошко или просачиваться под дверь — для начала оторвитесь от монитора. Домочадцы мечтают о совместной прогулке, а поклонники вот-вот усыплют дорожку лепестками и пригласят вас на свидание — выбор за вами.
Скорпион
Скорпионы, гороскоп обещает, что представители вашего знака будут довольны, и сегодняшний день пройдет так, как вы запланировали. Главное — не витайте в облаках и учитесь контролировать ситуацию. Для налаживания взаимоотношений с коллегами придется поискать компромисс — и сослуживцы бывают нервными и капризными.
Стрелец
Стрельцы, небесные светила на вашей стороне, но для того, чтобы сегодняшний день прошел на пятерку, вам придется постараться. Учитесь пунктуальности — многие партнеры недовольны вашей необязательностью. Вот и повод устроить маленький шопинг — обновите гардероб и приобретите будильник, тогда уж точно никуда не опоздаете.
Козерог
Козероги, сегодня в вашей голове не должно быть места для грустных мыслей — это распоряжение звезд, и вам придется подчиниться. Позитив живет на свежем воздухе — не ленитесь и быстрее отправляйтесь на прогулку. Кое-кому звезды приготовили интересную встречу с поклонниками из прошлого — не пугайтесь, все пройдет красиво.
Водолей
Водолеи, сегодняшний день будто создан для признаний и откровений. Учитесь разбираться в людях — делиться личными тайнами со всеми подряд звезды не советуют. Вечерок ожидается бурный и веселый, за это скажите спасибо заботливым друзьям. И главное — не забудьте приобрести удобный костюмчик для пикника.
Рыбы
Рыбы, звезды написали веселый и оптимистичный прогноз на сегодняшний день. Но старайтесь хохотать только в компании близких и проверенных друзей — коллеги и босс не смогут оценить ваш юмор. Кстати, у поклонников отношение к шуткам тоже неоднозначное — и на любовном фронте случаются недоразумения (не берите в голову).
