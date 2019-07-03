ДТП произошло сегодня, 3 июля, в 13.45 в поселке Деркул возле остановки "Памятник", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Столкновение легкового авто и пассажирского автобуса маршрута №7 произошло возле моста через реку Чаган в поселке Деркул. Как рассказал водитель автомобиля марки "Лада Гранта" Сырым, он направлялся в сторону поселка Деркул. - Я ехал, спустился с моста, увидел пешехода, притормозил, чтобы его пропустить, тут в меня врезался автобус. В салоне была еще моя дочь и жена, их забрала карета скорой помощи, - пояснил Сырым. Водитель автобуса Виктор, отметил что при столкновении в "ПАЗе" находилось примерно 15 пассажиров. - Из пассажиров никто не пострадал, все обошлось. Прямо передо мной ехала "Гранта", ее водитель очень резко затормозил, пропуская пешехода.  Чтобы объехать его, мне бы пришлось врезаться в более крупные машины, пострадали бы пассажиры. Я, насколько это возможно, притормозил,  хоть и была дистанция между нами, столкновение все-таки произошло, - рассказал Виктор. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в результате ДТП пострадали два человека. - 20-летняя девушка и 41-летняя женщина были госпитализированы в Областную многопрофильную больницу. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили в облздраве. Напомним, 1 июля пассажирский автобус маршрута №5 столкнулся с легковым авто, где также пострадали два человека.  