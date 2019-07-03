Теперь Талгат Уксумбаев будет представлять область на республиканском конкурсе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в целях поднятия имиджа и стимула работы  участковых инспекторов полиции проведен конкурс «Лучший участковый инспектор». - Первый этап конкурса проводился на местах - в каждом территориальном подразделении был выбран лучший УИП, - отметили в департаменте полиции ЗКО. - Уже в финале конкурса принимали участие 13 участковых инспекторов полиции. Здесь полицейские соревновались по огневой и физической подготовке, а также в знаниях нормативных актов. Лучшим из лучших стал УИП отделения местной полицейской службы УП города Уральск майор полиции Талгат Уксумбаев. К тому же, Талгат  Уксумбаев в ОВД служит более 20 лет. Является старшим участковым инспектором полиции УПП№6. Стоит отметить, что теперь он будет представлять область на республиканском конкурсе, который состоится в июле месяце в городе Нур-Султан. Проголосовать за полицейского можно в Facebook и
Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО