Бисенгали Малдыбаев являлся уроженцем Гурьевской (ныне Атырауской) области, сообщает корреспондендент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Бисенгали Малдыбаев родом из села Новобогат (ныне село им. Х. Ергалиева Исатайского района Атырауской области). В 20 лет он был призван в ряды Красной Армии: после завершения полковой школы подготовки, в 1941 году сержант Малдыбаев в составе 268-й стрелковой дивизии был направлен на территорию Эстонской ССР, а позже – в Ленинградскую область. В тот год он и пропал без вести. Родные ни на минуту не теряли надежды разыскать солдата, но поиски все эти годы были тщетны. А лет восемь подряд, когда развились соцсети, родственники начали поиск по Интернету через поисковые отряды. Чудо случилось недавно, когда из Питера сообщили, что останки красноармейца Бисеша (Бисенгали) Малдыбаева обнаружены в Ленинградской области. Установить личность сержанта Малдыбаева помогли записанные личные данные бойца: они сохранились в капсуле, что носил с собой в грозовые сороковые каждый солдат. Как рассказал Александр Николаев из питерского поискового отряда "Горячий снег", они занимаются поиском погибших солдат, тех, кого по тем или иным причинам не смогли вынести с поля боя и солдаты остались лежать в "верховом" залегании по сей день, прикрытые небольшим слоем земли или мха, такие солдаты являются незахоронеными. - Основное место поисков - это болото и болотистая местность, - поделился российский поисковик. - В нашей практике это первый казах, которого удалось найти. Бисенгали тоже был незахороненным. Мы его нашли на нейтральной полосе, между советскими и немецкими позициями, а точнее - в 30 метрах от немецкого опорного пункта, который ему и его однополчанам пришлось штурмовать. Недавно останки Малдыбаева официально предали родной земле. Родные уже выразили благодарность российским поисковикам. Лина ОЙЛОВА