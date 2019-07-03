Иллюстративное фото из архива "МГ" Бисенгали Малдыбаев родом из села Новобогат (ныне село им. Х. Ергалиева Исатайского района Атырауской области). В 20 лет он был призван в ряды Красной Армии: после завершения полковой школы подготовки, в 1941 году сержант Малдыбаев в составе 268-й стрелковой дивизии был направлен на территорию Эстонской ССР, а позже – в Ленинградскую область. В тот год он и пропал без вести. Родные ни на минуту не теряли надежды разыскать солдата, но поиски все эти годы были тщетны. А лет восемь подряд, когда развились соцсети, родственники начали поиск по Интернету через поисковые отряды. Чудо случилось недавно, когда из Питера сообщили, что останки красноармейца Бисеша (Бисенгали) Малдыбаева обнаружены в Ленинградской области. Установить личность сержанта Малдыбаева помогли записанные личные данные бойца: они сохранились в капсуле, что носил с собой в грозовые сороковые каждый солдат. Как рассказал Александр Николаев из питерского поискового отряда "Горячий снег", они занимаются поиском погибших солдат, тех, кого по тем или иным причинам не смогли вынести с поля боя и солдаты остались лежать в "верховом" залегании по сей день, прикрытые небольшим слоем земли или мха, такие солдаты являются незахоронеными. - Основное место поисков - это болото и болотистая местность, - поделился российский поисковик. - В нашей практике это первый казах, которого удалось найти. Бисенгали тоже был незахороненным. Мы его нашли на нейтральной полосе, между советскими и немецкими позициями, а точнее - в 30 метрах от немецкого опорного пункта, который ему и его однополчанам пришлось штурмовать. Недавно останки Малдыбаева официально предали родной земле. Родные уже выразили благодарность российским поисковикам.