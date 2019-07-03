В пресс-службе полицции сообщили, что он под предлогом покупки арестованных автомобилей (для потерпевших), путем обмана завладел их денежными средствами на общую сумму 12 млн тенге. По данному факту Абайским отделом полиции УП г.Уральск проводится досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК "Мошенничество". - В этой связи департамент полиции ЗКО обращается к жителям области! Если Вы пострадали от мошеннических действии данного лица, можете обратиться с заявлением в Абайский отдел полиции УП г.Уральск или позвонить по телефонам (7112) 98 - 43-03, 98-45-16, или 102. Департамент полиции предупреждает! Фантазии мошенников по поиску путей обмана многогранны! Практика показывает, что практически всегда, причиной обмана является беспечность и чрезмерная доверчивость самих граждан. Будьте бдительны!И помните, «бесплатный» сыр только в мышеловке! - пояснили в пресс-службе департамента полиции.