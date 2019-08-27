Фото с сайта Tengrinews.kz Решением суда Серика Амангалиева приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать государственные должности, работать в государственных органах и в компаниях с государственным участием, банках второго уровня согласно части 4 статьи 366 УК РК "Получение взятки в крупном размере". Конфискация имущества судом не была назначена. Серик Амангалиев также лишен государственной награды "Курмет". Уголовное дело в отношении Серика Амангалиева рассматривалось по части 4 статьи 366 УК РК - особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. Санкцией суда от 5 ноября 2018 года в отношении него применена мера пресечения в виде "содержания под стражей". Как прокомментировали позже в Нацбюро, 115 тысяч евро – это только часть от оговоренной суммы взятки в размере 400 тысяч евро от представителя чешской строительной компании за общее покровительство по инвестиционному проекту стоимостью 4,5 миллиарда тенге, реализуемому в рамках ГЧП. Речь идет о Ледовом дворце, возведение которого ожидают в Актау. Задержание Серика Амангалиева произошло 3 ноября 2018 года в Международном аэропорту Актау. При нем сотрудники Нацбюро по противодействию коррупции обнаружили 115 000 евро.