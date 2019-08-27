Фото из архива "МГ" 27 августа в здании областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялась традиционная городская августовская конференция педагогических работников, в которой приняли участие аким города Абат Шыныбеков, руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова, руководитель городского отдела образования Асан Нарымбаев, ветераны образования и учителя городских школ. По словам Асана Нарымбаева, в городе функционирует 51 школа, 50 дошкольных учреждений и 10 внешкольных учреждений. – В конце прошлого учебного года количество учеников городских школ составляло 46551 человек. 1777 выпускников окончили школу, 1300 из которых сдавали ЕНТ. 80 выпускников получили звания "Алтын белгі". Более 15 тысяч детей посещают дошкольные учреждения. В новом учебном году в первый класс пойдут около шести тысяч детей, - рассказал Асан Нарымбаев. Как рассказала научный руководитель Уральского гуманитарно-технического колледжа, ветеран образования Шалкыма Курманалина, в сфере образования всегда была проблема с нехваткой педагогических кадров. – Во все времена преемственность в образовании сохранялась и должна сохраняться. Начиная с начальной школы и до высшего учебного заведения должна быть связь. Все инновации, которые мы, как ветераны образования, внедряли с опережением, сейчас реально работают. Бесплатное техническое образование, которое сейчас внедряется, помогает молодежи получить специальность и они уже с дипломами идут на рабочие места. Но, к сожалению, в последнее время сокращается число выпускников 9 классов, которые идут учиться в колледжи. В области функционируют 36 колледжей, но детей очень мало. Мы это связываем с тем, что сейчас повысилось количество грантов, выделяемых в высшие учебные заведения и дети лучше пойдут учиться в вузы, чем в колледжи. Даже с низкими баллами выпускники могут поступить в университеты. Кроме этого, у нас всегда была проблема с дефицитом кадров. Каждый год мы пытаемся решить эту проблему, увеличивая число грантов, выделяемых на педагогические специальности. В городе один государственный и два негосударственных колледжа готовят учителей начальных классов. Но профориентационная работа должна начинаться со школы, - рассказала Шалкыма Курманалина.