Фото с сайта otyrar.kz В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор по делу в отношении жителя сельского округа Боржар аула Бадам Ордабасинского района Серика Р., 1972 года рождения. Его признали виновным в жестоком изнасиловании и убийстве собственной малолетней дочери. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы. Напомним, Рахимбердиев Серик в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил в октябре прошлого года свою 3-летнюю дочь. Он нанес ребенку 38 ножевых ранений. И каждое было для ребенка смертельным. Свою вину подсудимый признал только в убийстве. Комплексная психиатрическая комиссия пришла к выводу, что подсудимый здоров, никакими отклонениями не страдает, за свои поступки отвечать способен. Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый собирается его обжаловать.