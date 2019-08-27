Как рассказал сегодня, 27 августа, в ходе брифинга в региональной службе коммуникации начальник отдела по комплектованию управления по делам обороны ЗКО Нурлан Баймуканов, призывная кампания на срочную воинскую службу лиц, достигших возраста 18 - 27 лет, пройдет с сентября по декабрь этого года. - На сегодняшний день идет изучение призывников, а также их отбор в ряды вооруженных сил Республики Казахстана. Изучение проводится методом беседы лично с призывником и с его родителями. При изучении определяется категория годности после медицинского освидетельствования, по морально-психологической устойчивости, по образованию, по семейному положению для определения данного призывника в команды. К тому же изучение проводится в два этапа, - пояснил Нурлан Баймуканов. Нурлан Баймуканов отметил, что каждый второй призывник Западно-Казахстанской области не может быть призван к несению воинской службы из-за состояния здоровья. - Самые основные диагнозы - это дефицит массы тела и плохое зрение, и еще небольшой процент призывников страдают плоскостопием, - отметил Нурлан Баймуканов. – Думаю, это связано с плохим питанием, молодежь много времени проводит за компьютерами и телефонами, вообще ведут неправильный образ жизни. Стоит отметить, что в этом году на осенний призыв насчитывается 800 человек. - Есть такие моменты, когда призывники пытаются уклоняться от армии, в таком случае мы работаем совместно с местной полицейской службой, оповещаем их и объясняем, что за это грозит наказание по уголовному и административному кодексу. После этого они сами являются по повесткам в призывные пункты. Таких случаев у нас было 300, - пояснил Нурлан Баймуканов.- Еще нас волнует то, что многие призывники уезжают на заработки в соседние области и государства в связи с этим ведем розыск призывников.