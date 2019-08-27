Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 21 августа в селе Январцево района Байтерек. 46-летний мужчина нанес множественные ранения своему сыну. От полученных травм 27-летний мужчина скончался в реанимации. Как сообщили очевидцы, в этот день неоднократно судимый мужчина отмечал свой день рождения. Он изрядно выпил. Ссора возникла из-за собаки, на которую поднял руку сын. - Отец высказал замечание. Сын взял в руки лопату и напал на отца. Тот выхватил ее и нанес не менее двух ударов сыну, - рассказали жители села. В полиции отметили, что инцидент произошел 21 августа около 3.00. - В областную клиническую больницу доставили парня 1992 года рождения, который скончался от ранений, не совместимых с жизнью. По подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Сейчас Приуральным отделом полиции района Байтерек проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причнение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишений свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.