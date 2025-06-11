Ранее должность председателя правления АО "Казпочта" с октября 2022 года занимала Асел Жанасова.

Бекежан Жакеев родился в Жезказгане в 1982 году. До последнего назначения с сентября 2024 года Бекежан Жакеев работал заместителем председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Нынешний глава «Казпочты» окончил Академию юриспруденции Высшей школы права «Əділет» по специальности «Юриспруденция». Затем Евразийский Гуманитарный Институт в Астане.

Его общий стаж работы 22 года.

Прежний руководитель "Казпочты" Асел Жанасова 8 июня стала советником президента РК.