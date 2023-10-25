Суд вынес наказание иностранцу за управление авто в состоянии наркотического опьянения. Административное дело рассмотрел районный суде №2 района Байтерек, сообщает пресс-служба суда ЗКО.

Согласно материалам дела, 16 сентября около полуночи на таможенном пропускном пункте «Сырым» задержан гражданин России за рулём Opel Astra. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину он признал.

Постановлением суда нарушителя арестовали на 15 суток. Также он лишён водительского удостоверения на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу.