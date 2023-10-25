Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о том, что 25 октября по всему Казахстану якобы пройдут мирные митинги. В сообщении говорилось, что в Уральске пикет состоится на площади имени Маншук Маметовой.

Однако в акимате Уральска на запрос редакции ответили, что никаких пикетов в городе не будет. Как пояснили в ведомстве, им поступило два уведомления о проведении митингов, но заявителям отказали.

Раннее заместитель министра РК Игорь Лепеха сообщил, что “полиция готовится к празднику и будет нести службу в усиленном режиме”.

Сегодня, 25 октября, на площади имени Маншук Маметовой было немноголюдно, лишь прогуливались пожилые пары. Один активист Булатжан Булатжанов приехал на площадь на велосипеде к 11:00 и припарковал его у столба освещения. Когда полицейские приблизились к его транспорту, активист сам подошел к ним и его задержали. Причина задержания пока неизвестна.

https://www.tiktok.com/@mgorod.kz2022/video/7293820026543475973?_r=1&_t=8gnm0SLC7Z0