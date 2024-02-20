По данным департамента полиции ЗКО, в сентябре 2023 года на пульт оператора 102 поступил вызов от жителя Уральска. Он сообщил, что из его сейфа украли 10 тысяч долларов и почти четыре миллиона тенге. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно- оперативная группа. Оказалось, что преступники взломали окно, проникли в частный дом и похитили деньги прямо из сейфа.

– Криминалист оперативно-криминалистической группы Зачаганского отдела полиции Руслан Дускалиев раскрыл квартирную кражу по отпечаткам пальцев. Ему удалось обнаружить следы рук преступника, оставленные на окне, в которое проник квартирный вор. При оперативной проверке изъятых следов была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Республики Узбекистан, - сообщили в полиции.

Таким образом менее чем за сутки преступник был задержан. Злоумышленник не успел потратить все украденные деньги. Семь миллионов тенге были изъяты и возвращены законному владельцу.

Решением уголовного суда Уральска он был осужден к пяти годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.