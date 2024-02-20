В редакцию "МГ" обратились местные жители, они утверждают, что сигнал светофора на перекрёстке улицы Шолохова и Курмангалиева сигнализирует неправильно. Вводит водителей в заблуждение и создает аварийную ситуацию.

— По правилам дорожного движения ехать налево можно, когда горит дополнительная секция, а когда она гаснет ты обязан остановиться. Если ехать днём, то видно, как стрелка гаснет. Но если едешь ночью, то ее не видно. А второй сигнал не указывает направления прямо и направо. То есть ночью человек может повернуть налево и неосознанно нарушить ПДД, а вот если дополнительная стрелка горела красным, когда движение запрещено, ее видели бы все. Надо менять светофор во избежание таких ситуаций и не вводить в заблуждение водителей, — говорит житель города.

В департаменте полиции ЗКО на запрос редакции ответили, что подрядчику, производившему реконструкцию улицы Шолохова, было выдано предписание на устранение недостатка.

Напомним, что горожане просили вернуть на этом светофоре дополнительный сигнал для поворота налево. Тогда в департаменте полиции ответили, что ремонтные работы еще не закончены и позже дополнительная секция светофора появится.