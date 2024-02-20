Кирилл рассказал о турнирных амбициях и том, что сделает в случае победы на турнире.

Какие ваши личные цели амбиции на текущем чемпионате мира?

Цель всегда одна — побеждать. Этот чемпионат мира, конечно, не исключение. Наша задача — преодолеть групповой этап, попасть в топ-16 сильнейших команд мира и бороться за победу в турнире.

Кого из соперников вы назвали бы самым сложным?

В первую очередь это Китай, Япония и Южная Корея. Все-таки на предыдущем ЧМ китайцы стали чемпионами и в мужском, и в женском разряде, Япония взяла “серебро” у мужчин и “бронзу” у женщин, а Корея — мужскую “бронзу”. На групповом этапе я бы отметил Германию, США и Великобританию.

В мужской команде помимо вас задействованы Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искандер Харки и Санжар Жубанов. В женской — Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева, Анель Бахыт, Анастасия Лаврова, Ангелина Романовская. Вы можете дать короткую характеристику каждому и каждой коллеге?

У нас хороший молодой состав. Не могу как-то особенно охарактеризовать каждого члена команды. У каждого есть свои индивидуальные и незаменимые качества.

Что вы готовы сделать в случае победы на чемпионате мира?

Если это произойдет, я с удовольствием отправлюсь домой в Казахстан. Мы бы собрали стадион и рассказывали, как выигрывали матч за матчем. Сделали бы большой праздник, потому что это была бы историческая победа для всего Казахстана.

