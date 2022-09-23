Заказать его можно в крупных сетях продажи техники. Экраны без «чёлки» и спутниковая связь: Apple представила новый iPhone 14 Фото: apple.com В Казахстане стартовали официальные продажи новых смартфонов Apple. Стоимость смартфонов:
  • iPhone 14 512 - от 768 тысяч тенге,
  • iPhone 14 Pro 128GB - от 700 тысяч тенге,
  • iPhone 14 Pro 1TB - от миллиона тенге,
  • iPhone 14 Pro Max 128GB - от 768 тысяч тенге,
  • iPhone 14 Pro Max 1TB - от 1 100 000 тенге.
Восьмого сентября Apple официально представила iPhone 14. В мире продажи начались 16 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.