На сегодняшний день в жилом массиве Зарослый имеется около 120 строений, в свое время земельные участки здесь были выданы по ИЖС. Многие местные жители успели построить полноценные жилые дома, однако справить новоселье до сих пор не могут. - В 2014 году в населенном пункте были установлены линии электропередач, однако неизвестные похитили все электрические провода, силовые кабели и трансформаторное оборудование. В настоящее время ответственные органы занимаются поиском похитителей, обесточивших целый жилой массив, - рассказал аким Атырауского сельского округа Адильтуракпай Кумаров. По поручению акима Атырауской области Алимухаммед Куттумуратулы провел выездное совещание в жилом массиве Зарослый, где ознакомился с ситуацией и встретился с местными жителями. По словам сельчан, из-за того, что в населенном пункте нет света, многие дома стали излюбленным местом воров и грабителей, которые проникают в постройки по ночам. Как рассказал аким города Атырау собравшимся, проблема с отсутствием электричества в данном населенном пункте в скором времени найдет свое решение. - На июньской сессии городского маслихата мы внесем предложение о финансировании разработки ПСД на восстановление электрических сетей и трансформаторных подстанций. До этого момента временно, за счет спонсорских средств здесь будет установлена трансформаторная подстанция мощностью 250 Вт, а также протянуты провода до жилых домов, чтобы люди могли сюда переехать на постоянное место жительства, - рассказал градоначальник. Параллельно с решением проблемы отсутствия электричества будет решаться вопрос с газификацией и водоснабжением населенного пункта. Отметим, что коммуникации к массиву уже проведены, осталось устранить лишь имеющиеся дефекты силами Атырауского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" и КГП «Атырау Су Арнасы». - Проблемы жителей массива Зарослый должны быть решены в кратчайшие сроки: и свет, и газ, и водоснабжение по плану должны быть поданы в дома в течение этого месяца. Мы обязаны создать все условия для максимально комфортного проживания людей, которые испытывали трудности с заселением в течение нескольких лет, - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к подчиненным.