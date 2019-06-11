Не упустите возможности насладиться чаем из цветков яблони. А также засушите цветы и листья про запас, чтобы использовать в дальнейшем, в лечебных целях. Ранним утром соберите свежий яблоневый цвет. Промойте холодной водой, сложите в заварочный чайник и залейте кипятком. Настаивайте минут 5 и наслаждайтесь ароматным яблоневым чаем, который бодрит и придает сил. А сушеные цветки заваривайте из расчета 1 ч.л. на стакан кипятка. Такой чай полезен при гастрите. Одного стакана в день достаточно. Зимой и весной такой напиток поможет бороться с недостатком витаминов, сохранит защитные силы организма. Также поможет при кашле.