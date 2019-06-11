скриншот с видео Люди активно пересылают друг другу видео с крокодилом. В описании к кадрам говорится, что в реке Урал в поселке Янайкино обнаружили крокодила и содержится просьба - не ходить в лес и на речку. – Вот пошел на рыбалку. Солнышко, идиллия, и тут вот такая вот нечисть. Прошли хорошие времена, появились крокодилы, теперь у нас даже искупаться нельзя, - говорит мужской голос за кадром. После чего, кто-то из присутствующих кидает в рептилию камни и крокодил уплывает. Стоит отметить, что видео не на шутку встревожило жителей области. – Как он мог туда попасть? Он такой огромный и нам теперь страшно стало после этого. Сейчас жарко, но к реке мы не пойдем, - говорит жительница города Аксауле. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что видео было снято в Приморском крае Российской Федерации. – К нашей области видео не имеет никакого отношения. То, что рептилия плавает в реке Урал не соответствует действительности, - сообщили спасатели.