В Атырау вынесен приговор по громкому делу в отношении известной в городе блогерши и предпринимательницы. Её признали виновной в мошенничестве и приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Из материалов дела следует, что с 4 марта по 12 апреля 2024 года блогер и её подруга обманом убедили знакомого перевести им крупную сумму денег, чтобы вложить в инвестиции. Подруги утверждали, что вложения принесут высокий доход и мотивировали пострадавшего делать переводы в разные даты на различные суммы. При этом в течение длительного времени женщины продолжали поддерживать контакт с потерпевшим, искусственно создавая иллюзию успешности инвестиций, убеждая его вкладывать еще больше.

Мужчина, надеясь на быстрый финансовый успех, перевел более 33 миллионов тенге. Часть денег он взял в кредит в различных банках. Кроме этого заложил в ломбард собственные золотые изделия и автомобили премиум-класса. Однако вывести обещанную прибыль ему так и не удалось.

На этом женщины не остановились. Они убедили представителей цветочных компаний передать им цветы безвозмездно. После получения этих цветов одна из подсудимых разместила их на своей странице в Instagram, подписав, что это подарок от Мистера Х. В результате их преступных действий одной владелице цветочных магазинов причинен материальный ущерб в 634 тысяч тенге, второй – 3,3 миллиона тенге.

– Вина подсудимых в мошенничестве доказана материалами дела, показаниями потерпевших, свидетелей, сведениями геолокации, сведениям банковских переводов, протоколами следственных действии и вещественными доказательствами, – говорится в приговоре суда.

Сама блогер и её подруга раскаялись в содеянном. Таким образом суд признал обеих женщин виновными в мошенничестве. Блогерше назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Её подруга получила 5 лет и 6 месяцев заключения.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.



