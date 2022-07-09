В городе определены три места для обряда жертвоприношения, передает портал "Мой ГОРОД".
Сегодня, 9 июля, мусульмане отмечают первый день праздника Курбан айт, который приходит через 70 дней после Ураза-байрама.
Власти Уральска определили три места для обряда жертвоприношения: коммунальный рынок «Ел-Ырысы», ТОО «Батыс адал ет» и цех ТОО «Кублей».
На "Ел-Ырысы" сегодня многолюдно. Торговля баранами идет бойко. Средняя цена - 60-65 тысяч тенге.
- Привезли овец из Жангалинского района. За годовалого барашка просим 40-45 тысяч тенге, за среднего 50-60, за крупного барана - 70-85 тысяч тенге, - говорит один из торговцев.
Такие же цены, впрочем, были и в прошлом году.
- Что в прошлом году за 55 тысяч покупали, что в этом году за 55 купили барана. Обычно в последний день сложно найти животных, поэтому стараемся в первый же день провести обряд, мясо раздаем нуждающимся. Знаете, мы не фанатики, в прошлом даже были атеистами. Но с возрастом стараемся жить правильно, по Корану. Пятиразовый намаз не читаем, но пост держим, садака даем, и раздаем мясо в Курбан айт, - говорит жительница Уральска Алима апа.
На рынке организовали весь процесс. Здесь же имам, чтобы прочитать молитву, мясники и даже женщины для чистки кишок.
Так, услуги мясника стоят от 3000 до 4000 тенге, опалить баранью голову - 500 тенге, почистить кишки - 500 тенге. Мясо можно оставить полностью нуждающимся (его сразу собирают и отправляют в специально арендованные морозильники, чтобы в последующем раздать по спискам), а можно забрать с собой и самостоятельно разделить.
Напомним, праздник продлится три дня.
Кроме того, в стране работает сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
