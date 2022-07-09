- Самолет должен был вылететь в 9:40, дальше у нас стыковочный рейс в Алматы, есть люди, которым нужно за границу лететь. И вот приезжаю на регистрацию и новость: рейс отложили и объяснение дали, мол, в связи с ремонтов аэропорта Нур-Султана. Не поленилась позвонить в аэропорт столицы, а там говорят, у нас ремонт начнется только 15 июля. Причину задержки рейса нам так и не объяснили. По указанным на сайте номерам дозвониться так и не удалось, - рассказала корреспонденту "МГ" пассажирка рейса.

- Рейс КС 980 по маршруту Уральск-Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине. Приносим извинения пассажирам за неудобства, - сообщили в авиакомпании.

Иллюстративное фото с сайта kzkazan.ru В редакцию "МГ" обратились пассажиры, которые утром 9 июля должны были вылететь из Уральска в Нур-Султан.В пресс-службе АО "Эйр Астана" ответили, что задержка произошла по технической причине.Между тем, стало известно, что у самолета Air Astana произошло отключение левого двигателя. Инцидент произошел сегодня, 9 июля, во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан. Самолет вернулся в аэропорт Шымкента.