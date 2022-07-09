- Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан №449 от 29 июня 2022 года считать утратившим силу Постановление Правительства РК от 30 марта 2020 года №155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы РК". Исходя из вышеизложенного с 00:00 часов 12 июля 2022 года возобновляют свою работу отделения пограничного контроля "Шаган" (автомобильное" и отделение пограничного контроля Сайхин", - сообщили в погранслужбе КНБ РК по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала пандемии коронавирусной инфекции в ЗКО были закрыты все пункты пропуска пограничного контроля. Со временем семь постов были открыты. Закрытыми оставались автомобильный пост "Шаган" и "Сайхин".Всего в ЗКО насчитывается девять пунктов пропуска на госгранице.