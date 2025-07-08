Казахстан увеличит экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год

По информации главы ведомства Айдарбека Сапарова, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тыс. тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге.

Для реализации 14 проектов предусмотрено 29,3 млрд тенге.



Важно отметить, что льготное кредитование молочно-товарных ферм осуществляется под 2,5% годовых. В рамках программы запланировано строительство 116 МТФ.

69 из них уже введены в действие, еще 47 – на стадии реализации.

Фото: pixabay.com