По информации «24KZ», закон подписал президент в честь 30-летия Конституции страны. Мера коснётся как осуждённых в колониях, так и тех, кто состоит на учёте в службах пробации.

В первую очередь, амнистия распространится на несовершеннолетних, беременных женщин, женщин с детьми, пожилых и людей с инвалидностью I и II группы. Также от наказания освободят или смягчат меры тем, кто осуждён за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

При преступлениях средней тяжести амнистия будет применяться, если не было ущерба, либо при его полном возмещении. Сокращение сроков предусмотрено и для некоторых осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, если до конца наказания осталось меньше года. Из более чем 35 тысяч осуждённых в системе исполнения наказаний, под амнистию подпадают свыше 4 тысяч. Из них около двух тысяч освободят, остальным сократят сроки.

В целях безопасности нашего населения под действия закона не попадут лица, совершившие опасные преступления, в том числе повлекшие смерть потерпевших.

