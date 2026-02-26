В 2026 году «Казахмыс» запускает масштабную программу обновления системы геологоразведки. Речь идет одновременно о цифровизации геолого-маркшейдерских работ и создании современной инфраструктуры в Жезказгане.



Решение принято по итогам внутреннего анализа и независимого аудита применения программного обеспечения Micromine на пяти рудниках компании. Проверка показала, что существующие инструменты используются не в полном объеме, а в отдельных случаях расчеты велись преимущественно в 2D-формате. Это ограничивает возможности точного моделирования и прогнозирования.



В 2026 году компания переходит к полноценному трехмерному геологическому моделированию. В рамках программы цифровизации запланировано обучение около 400 специалистов работе в Micromine Origin & Beyond. Дополнительно организуются углубленные курсы Micromine Advance для профильных специалистов. Параллельно создаются литологические и гидрологические модели месторождений, что позволит учитывать не только геометрию залежей, но и сложные природные факторы.



Также внедряется Geobank – централизованная система хранения и анализа геологических данных. Это обеспечит единую базу информации по всем активам и повысит качество планирования. В результате компания рассчитывает повысить точность подсчета запасов, сократить риски при планировании добычи и привести процессы геологического моделирования в соответствие с современными международными стандартами.



Цифровые изменения дополняются созданием новой инфраструктуры. В Жезказгане формируется геологический кластер общей площадью около 14 тысяч квадратных метров. Он объединит современное кернохранилище мощностью до 200 тысяч погонных метров, гео-минералогическую и геофизическую лаборатории, учебные аудитории и музейную зону.

Управление кернохранилищем будет осуществляться в сотрудничестве с международной компанией ALS (Австралия), а образовательная составляющая проекта реализуется в партнерстве с Colorado School of Mines (США). Часть объектов уже построена, завершение отдельных элементов запланировано на III-IV кварталы 2026 года. В рамках кластера планируется создание около 200 новых рабочих мест.



Таким образом, формируется полный цикл геологоразведки – от хранения и исследования керна до цифрового моделирования и подготовки специалистов. Современная инфраструктура позволит систематизировать геологические материалы, а внедрение трехмерных моделей обеспечит более точное планирование добычи и устойчивое развитие минерально-сырьевой базы.



Для компании, чьи ключевые месторождения эксплуатируются десятилетиями, обновление геологической службы становится стратегическим направлением. Переход к трехмерному моделированию и создание геокластера меняют подход к планированию добычи на годы вперед. Геологоразведка становится более точной, прогнозируемой и технологичной.



