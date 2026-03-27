Сумму в 2 миллиарда тенге, люксовые внедорожники и почти два десятилетия за решеткой получили участники транснациональной группировки.

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, суд поставил точку в деле интернет-магазина «ДЮНЬ ОПЕРАТОР», чья сеть охватывала сразу несколько регионов страны.

- В сентябре 2025 года специальными прокурорами прокуратуры Мангистауской области завершено и направлено в суд ряд резонансных уголовных дел в отношении транснациональной организованной преступной группы, осуществлявшей деятельность интернет-наркомагазина "ДЮНЬ ОПЕРАТОР", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации в Шымкенте, Жамбылской и Актюбинской областях задержали четверых организаторов, которые выстроили целую финансовую инфраструктуру для отмывания прибыли.

В ходе обысков у фигурантов изъяли не только крупные партии синтетики, но и целое состояние. Суд санкционировал конфискацию денежных средств на сумму свыше 2 миллиардов тенге. Кроме того, в доход государства обращена недвижимость и активы стоимостью более 100 миллионов тенге, включая автомобили представительского класса.

19 февраля и 20 марта специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес окончательное решение. Участников ОПГ признали виновными в наркосбыте, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве. Организаторы проведут в колонии от 16 до 18 лет.

Приговоры не вступили в законную силу.