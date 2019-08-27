В департаменте госдоходов по Мангистауской области сообщили, что шесть 45-футовых контейнеров с сигаретами прибыли из Ирана под видом «кафеля для пола». В конце июня этого года в таможенный орган были поданы товаросопроводительные документы на продукцию «кафель для пола», прибывший из Исламской Республики Иран в шести сорокапятифутовых контейнерах. Но в ходе проверки вместо заявленного товара были обнаружены сигареты в количестве 333,9 млн штук. По итогам товароведческой экспертизы товар оценён на сумму более 1,2 млрд тенге, при этом ущерб по таможенным платежам и налогам составил 3,7 млрд тенге. - 23 июня 2019 года в таможенный орган подали товаросопроводительные документы на продукцию «кафель для пола», прибывший из Исламской Республики Иран в шести сорокапятифутовых контейнерах. Но в ходе проверки вместо заявленного товара были обнаружены сигареты в количестве 333,9 млн штук. Акцизные марки отсутствовали. По итогам товароведческой экспертизы товар оценили на сумму более 1,2 млрд млн тенге, при этом ущерб по таможенным платежам и налогам составил 3,7 млрд тенге. Сокрытие, то есть недекларирование товара является уголовным преступлением. Такой товар конфисковывается и обычно уничтожается, потому что нет данных, где и как он изготовлен, - рассказал член группы портового контроля таможенного поста «Морпорт» ДГД по Мангистауской области Серик Нурманов. Наряду с этим за последний календарный год сотрудники таможенного поста «Морпорт» совместно с подразделениями службы экономических расследований Мангистауской области предотвратили еще несколько случаев контрабанды сигарет, которые имели место с мая по июль 2018 года. Первая попытка провоза контрабанды произошла 23 и 24 мая. Из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли два морских 40-футовых контейнера с гипсовой штукатуркой – так указывалось в таможенной декларации. Однако в ходе проверки товара выяснилось, что контейнеры заполнены пачками изделий, похожих на сигареты. Всего – 20,5 млн штук, общим весом 28,3 тонны. Второй и третий случаи произошли с перерывом в четыре дня: 28 мая и 2 июня. Сначала прибыли шесть грузовых автомашин из Грузии. Заявленной в декларации «посуды» там не оказалось. Затем из ОАЭ прибыли четыре морских 40-футовых контейнера. Заявленного товара «запасные части для автотранспортных средств» не было, только более чем 40 млн штук изделий, похожих на сигареты. 23 июля прибыл груз из пяти морских 40-футовых контейнеров из Ирана. Вместо заявленного «полиэтилена низкого давления» контейнеры заполнили незадекларированными сигаретами в количестве 50,9 млн штук. - Общее количество сигарет по четырем фактам – более 200 млн штук сигарет. При этом по итогам товароведческой экспертизы общая стоимость табачной контрабанды (по пяти фактам) оценена в 1,8 млрд тенге, при этом ущерб по таможенным платежам и налогом составил более 5,6 млрд тенге. Работая с таможенной системой управления рисков и принимая во внимание предварительные данные и профилирование, мы имели подозрения в отношении некоторых грузов. Все они, при углубленном досмотре, подтвердились. По всем фактам экономической контрабанды возбуждены уголовные дела, – подытожил Серик Нурманов.