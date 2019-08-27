Иллюстративное фото из архива "МГ" В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбудили административное дело из-за штрафа в размере 1000 тенге, который компания взимала с пассажиров, желающих вернуть железнодорожные билеты, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК. Расследование проводил Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК. - В действиях АО "Пассажирские перевозки" установлены факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК ("Злоупотребление доминирующим или монопольным положением". – Авт.), выразившиеся в ущемлении законных прав неопределенного круга потребителей при навязывании необоснованного условия оплаты при возврате билетов в размере 1000 тенге из-за отказа пассажира от поездки, – говорится в сообщении. Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК возбудил административное дело и вынес предписание об устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции до 28 августа 2019 года. - Материалы по этому делу находятся на рассмотрении суда. За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере до 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности, – отметили в комитете. 21 августа официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарипов сообщил, что с 28 августа этого года, согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане отменяются штрафы за возврат всех железнодорожных билетов вне зависимости от их стоимости. Ранее, в январе этого года, АО "Пассажирские перевозки" отменило штраф в размере 1000 тенге за возврат проездных билетов стоимостью до 3500 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.