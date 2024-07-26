Согласно данным Нацбанка, официальный курс доллара на 26 июля составляет 474,72 тенге. Американская валюта незначительно подорожала со вчерашнего дня, всего на 63 тиын. Курс евро - 515,17 тенге, по сравнению с курсом на 25 июля, подорожание составило 1,16 тенге. Курс российского рубля, установленного Нацбанком РК на 26 июля составляет 5,58 тенге, рост составил 10 тиын.
Курс валют в обменных пунктах Уральска:
- Доллар: покупка - 472-473 тенге, продажа - 477-479 тенге;
- Евро: покупка - 504-505 тенге, продажа 518-520 тенге;
- Российский рубль: покупка - 5,33 тенге, продажа - 5,50 тенге.