Конфеты с указание казахских родов пользуются популярностью, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Атырау популярностью пользуются конфеты "Монпансье", на упаковке которых надписи ру - родов казахов. Примечательно, что леденцы для шеркешев и адайцев изготавливают в российском Армавире. - Разбирают конфеты только так! - говорит продавец продуктового магазина Алтын. - Раньше эти кондитеры нам печенье с названиями ру привозили, а теперь вот монпансье. Особой популярностью пользуются конфеты с надписью "Шеркеш", "Жайык", так как в основном в Атырау проживают горожане этих сословий. Лина ОЙЛОВА Фото автора