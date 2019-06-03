Ученику СОШ №10, расположенной в поселке Зачаганск, сломали нос. 15-летний Балгын Изимгерей с ушибом головного мозга попал в реанимацию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Балгын Изимгерей находится в отделении городской многопрофильной больницы. Подросток рассказал, что его избил одноклассник Нурадил. И поводом стала оценка «хорошо», полученная на экзамене. - Нурадил спросил, какую оценку я получил. Узнав, что «хорошо», начал меня избивать. Бил по лицу и голове. У меня закружилась голова и пошла кровь из носа. Я домой пришел самостоятельно. Кровь не останавливалась. Я лег спать. После этого ничего не помню. Родители вызвали скорую помощь, и меня доставили в больницу. Там я пришел в себя, - говорит Балгын Изимгерей. Мама школьника возмущена, что ее ребенок получил серьезные травмы в учебном заведении. Она просит привлечь виновных к ответственности. - В школе никто ничего не знает, хотя там есть охрана и видеонаблюдение. Где были учителя и охранники, которые должны обеспечить безопасность детей на экзаменах. К нам домой приходили родители школьника, который избил нашего сына. Они просили его простить. Но мы будем добиваться, чтобы он ответил по закону, - говорит мама Балгына Рая Сарсенгалиева. В городской многопрофильной больнице проинформировали, что подросток получил сотрясение головного мозга и перелом костей носа без смещения. - Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. После недели лечения мы его выписываем из медучреждения в удовлетворительном состоянии, - рассказал заместитель главного врача городской многопрофильной больницы Бахтияр Ташкенбаев. В школе не стали комментировать инцидент, но стало известно, что по данному факту состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Заявление по факту избиения зарегистрировано в полиции. Руслан АЛИМОВ