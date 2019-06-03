Мужчина приставал к девочке пяти лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали горожане, пенсионер заманил конфетой 5-летнюю девочку, а затем откровенно приставал к ней. - Очевидцы говорят, что ребенка мужчина поймал в арке, здесь же в нашем дворе. И, что он ее лапал. Говорят, он здесь у нас живет, но я его раньше не замечала. Это всё увидели сначала две женщины, а потом вызвали на помощь лифтера, чтобы он помог задержать, - рассказывает жительница микрорайона Нурсити Актота Боташева. В полиции подтвердили информацию. Сейчас следователи проводят проверку. Подозреваемый - житель этого же микрорайона, он доставлен в отдел полиции. - Мужчина 1945 года рождения, житель города Актобе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 124 УК РК «Развращение малолетних», - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.