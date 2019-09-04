В случае установления вины владельца скота в отношении него будут приняты меры по привлечению его к административной ответственности по ст.633 КоАП РК "Нарушение правил охраны и пользования полосой отвода автомобильных дорог", - пояснили в ведомстве.

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, на место ДТП выезжали четыре спасателя трассового медико-спасательного пункта поселка Чапаево. - На месте было спасено 6 человек, из них двое детей, - отметил Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что с места ДТП было доставлено в больницу два человека. - Они были осмотрены, им была оказана первая медицинская помощь, после чего отпущены домой на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, в 3.40 в дежурную часть отдела полиции Акжайыкского района поступило сообщение, что на трассе Атырау-Уральск, недалеко от поселка Чапаево, произошло ДТП. Автомобиль марки "Тойота" столкнулся с лошадью.В полиции рекомендуют сельчанам вешать на животных светоотражающие ленты.