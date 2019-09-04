Фото автора Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города. Любители классической музыки могли насладиться звучанием произведений казахский, русских, немецких и итальянских композиторов XVII-XX веков. По словам организаторов, подобное мероприятие под открытым небом в областном центре проводится в первый раз. - В этом году в честь Дня города было решено разнообразить концертную программу для уральцев и провести вечер классической музыки. У нас в городе много людей, кто увлекается имеено этим направлением в музыке. И сегодня артисты филармонии им. Курмангалиева исполнили для гостей и жителей города ряд произведений известнейших композиторов, - сообщили в акимате города Уральск. По словам самих уральцев, концерт удался на славу и зрители остались в восторге. - Мы живем в 7 микрорайоне и часто ходим гулять на площадь Первого Президента. Сегодня с мужем вышли на прогулку после работы и услышали звучание музыки, пришли, а тут такой шикарный концерт. Сами часто посещаем филармонию, особенно когда приезжают гости из других стран и городов Казахстана. Отрадно, что среди зрителей немало молодых людей. Это говорит о том, что они духовно развиваются, - рассказала жительница Уральска Анаргуль Куанова. Необходимо отметить, что в честь празднования Дня города в Уральске планируется провести еще ряд концертов, которые также пройдут в амфитеатре, на площади Абая и заключительный концерт в выступлениями звезд казахстанской эстрады пройдет 7 сентября на стадионе им. П. Атояна.