Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили представители управления комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратура РК по ЗКО, рост связан с изменениями в законодательстве. - В категорию тяжких преступлений переведены случаи краж и мошенничества, совершенные неоднократно. Число убийств в ЗКО снизилось на 29,6% (с 27 до 19), причинения тяжкого вреда здоровью на 4% (с 50 до 48). Наблюдается рост количества грабажей на 4% и случаев мошенничества на 18%, - сообщила заместитель начальника управления комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по ЗКО Гульнара Ибрашева. Сейчас на сайте ведомства доступна карта преступности, куда оперативно заносятся все противоправные деяния. - С начала года в Карте преступности зарегистрировано около пяти тысяч уголовных правонарушений. В течение пяти минут после регистрации заявлений информация заносится на сайт. Для удобства населения различные виды преступлений обозначаются иконками, - отметил старший прокурор отдела формирования правовой информации в уголовной сфере управления комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по ЗКО Самал Рустемов. Также на брифинге отметили положительный результат применения полицейскими планшетов для оформления протоколов. В этом году было зарегистрировано свыше 111 тысяч административных нарушений и наложено штрафов на общую сумму 1,4 млрд тенге. Общая сумма выплат по штрафам составила 766 млн тенге.