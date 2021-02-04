Она отметила, что в настоящее время в очереди на жилье находится 540 тыс. граждан. Несмотря на высокие темпы строительства, очереди на социальное жилье не уменьшаются, а где-то даже растут. Даже при очень активном строительстве жилья, никто не берет на себя смелость назвать тот срок, когда требования всех очередников будут удовлетворены. – Государство постоянно расширяет возможности для самостоятельного приобретения жилья через систему жилстройсбережений и различные механизмы кредитования. Так, по поручению главы государства для предоставления жилищных займов особо уязвимым слоям населения, доходы которых не превышают 3,7 прожиточного минимума, была запущенна программа "Шанырак", оператором которой выступает АО "Отбасы Банк". Однако условия программы таковы, что как раз-таки таким категориям как многодетные, одинокие родители, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты она недоступна. Из 37 тыс. поступивших заявок одобрено лишь 1 500, - рассказала Снежанна Имашева. По ее словам, одной из причин этого является необходимость подтверждения семейного дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, с отчислениями за последние шесть месяцев. – Такое требование выставляется банками для подтверждения платежеспособности клиента. Однако уязвимые категории граждан чаще всего не имеют вообще никаких официальных доходов, кроме пособий и пенсий. При этом многие из них вынуждены снимать жилье и ежемесячно изыскивать 50-100 тыс. тенге на оплату аренды. Эту сумму и могли бы они направить на погашение жилищного займа. При этом мерилом их платежеспособности могла бы служить хорошая кредитная история, - отметила она. Вторая причина - возможность приобрести жилье только на первичном рынке, цены на которое очень высокие. – По программе "Шанырак" в регионах максимальная сумма займа составляет 12 млн тенге. По этой цене в новостройке можно купить лишь 1-2 комнатную квартиру, но и этого нет, поскольку такое жилье выкупается уже на этапе строительства. Дешевого жилья, строящегося за счет средств местного исполнительного органа тоже недостаточно. Вторичный рынок частично удовлетворил бы спрос. Все же цель программы не только развитие строительного сектора, как объясняют создатели программы, а сокращение очереди на социальное жилье. Разумные ограничения стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке, могли бы предотвратить рост цен на "вторичке", - пояснила мажилисвумен. В связи с этим депутат Снежанна Имашева просит правительство: - предоставить возможность уязвимым категориям граждан получать жилищные займы без подтверждения дохода, с оценкой их платежеспособности по дополнительным параметрам; - обеспечить возможность покупать жилье по программе со вторичного рынка недвижимости.