Казахстан становится страной, привлекательной для медицинского туризма бесплодных пар из стран ближнего зарубежья. В клиниках РК более низкие цены на программы искусственного оплодотворения. Законодательство страны более лояльно к парам, которые для рождения ребёнка пользуются услугами суррогатной матери. В нашей стране женщина, выносившая чужое дитя, не имеет на него никаких прав и обязана отдать генетическим родителям.

Важно отметить, что суррогатное материнство в РК строго регламентировано. Оно не может быть выполнено по прихоти богатых женщин, которые боятся испортить фигуру при беременности. Воспользоваться услугами суррогатной матери по закону могут только пары, отвечающие следующим условиям. Брак должен быть зарегистрирован, бесплодие диагностировано, женщина физиологически не может выносить и родить ребёнка.

Программа суррогатного материнства имеет высокую стоимость, которая исчисляется миллионами тенге. Аналитики Ranking.kz провели мониторинг этого рынка услуг и обнаружила минимум три канала поиска исполнительниц. Самый простой и дешёвый, но юридически рискованный — частные объявления на сайтах-агрегаторах или в соцсетях. Судя по такой рекламе, размещаемой в открытом доступе, казахстанские потенциальные суррогатные матери готовы стать временной мамой для чужого ребёнка за сумму от 2,5 до 9 миллионов тенге. При этом самые высокие расценки на свои услуги выставляют женщины, которые, по данным из объявлений, имеют успешный опыт рождения детей для бесплодных пар.

Второй вариант поиска суррогатной матери — обращение непосредственно в клинику репродуктивной медицины. При мониторинге ЭКО-центров выяснилось, что небольшая часть из них имеет собственную базу проверенных суррогатных матерей. Стоимость услуг этих женщин составляет от 3 до 7 миллионов тенге. Большая часть ЭКО-клиник не имеют своего списка кандидаток и предлагают воспользоваться услугами агентств суррогатного материнства, с которыми они сотрудничают. Официальных данных о количестве таких организаций в Казахстане в открытом доступе нет. При анализе рынка аналитики насчитали более 10 таких агентств в Алматы и Астане. Судя по данным с их сайтов, размер гонорара суррогатной матери, которую агенты организации готовы подобрать для пары, варьируется в пределах от 4,5 до 8 миллионов тенге. Также в сети публикуется множество объявлений об услугах суррогатных матерей в Казахстане от российских агентств. Стоимость в таких случаях выше: от 7 до 13 миллионов тенге.

Озвученные цифры — далеко не полная сумма, которую должна подготовить пара, решившаяся на суррогатное материнство. Эта специфическая услуга, при которой женщина вынашивает генетически чужого ребёнка, может быть оказана только с помощью дорогостоящих репродуктивных технологий. Поэтому необходимо учитывать стоимость программ ЭКО. При расчёте затрат, которые в такой ситуации понесут генетические родители, аналитики приняли во внимание как все основные обязательные, так и дополнительные услуги.

В основной пакет расходов на суррогатное материнство входит не только итоговый гонорар женщины, но и её ежемесячное содержание (от 200 до 250 тысяч тенге). Обязательная статья затрат — непосредственно проведение программы ЭКО для генетических родителей — обойдётся паре в 1,5–2 миллиона тенге с учётом медицинского обследования. Сумма может быть больше в случае необходимости проведения оперативных медицинских процедур для изъятия мужских половых клеток или при дополнительных генетических исследованиях эмбрионов. Также к обязательным расходам отнесены нотариальные услуги заключения договора между генетическими родителями и суррогатной матерью: около 60 тысяч тенге. Таким образом, основная сумма, необходимая для проведения самых важных этапов программы суррогатного материнства, варьируется от 6,7 до 11,3 миллиона тенге.

На дополнительный пакет расходов необходимо будет выделить ещё от 3,1 до 4,2 миллиона тенге. В него включены те затраты, которые могут неожиданно выявиться во время беременности или родов, а также услуги на выбор. Например, при обращении в специализированное агентство необходимо выплачивать так называемые агентские за подбор кандидатуры суррогатной матери (от 550 тысяч до 1 миллиона тенге). Для иногородних генетических родителей организации также предлагают услуги кураторского сопровождения и патронажа (до 1 миллиона за беременность). Это вариант, при котором куратор агентства всегда сопровождает суррогатную мать в больницы, помогает с решением возникших проблем. В VIP-пакетах кураторского сопровождения присутствуют даже услуги по контролю питания суррогатной матери, подбору книг для неё, еженедельному клинингу её жилья.

В число важных дополнительных услуг также вошли платные программы ведения беременности суррогатной матери, отличающейся от естественной и требующей особого внимания врачей (до 400 тысяч тенге), при желании — платные роды (ещё плюс 120–400 тысяч тенге). Если суррогатная мать родит двойню или для родоразрешения врачи выберут тактику оперативного вмешательства, придётся выплатить женщине дополнительную компенсацию.

Суммируя обязательные и дополнительные услуги для проведения программы суррогатного материнства, специалисты получили «вилку» расходов: от 9,8 до 15,5 миллиона тенге.

Аналитики сравнили полученные данные со стоимостью программ суррогатного материнства в других странах. Судя по информации из открытых источников, самые высокие цены можно обнаружить в европейских странах, в которых такие программы не запрещены. Например, в Чехии программа суррогатного материнства обойдётся паре в 65–85 тысяч долларов США, в Бельгии — 54–65 тысяч долларов США, в Дании — 50–60 тысяч долларов США. У ближайшего соседа РК, России, цены на такие программы сопоставимы с европейскими: до 60 тысяч долларов США.