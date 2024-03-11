– Не у всех жителей и гостей города есть личный транспорт. Вследствие этого организованы дополнительные автобусы. Проект инициирован совместно с акиматом города. С 20:55 до 23:00 ночи после молитвы тараиух перевозка пассажиров будет осуществляться от центральной мечети по маршрутам Авангард, Нурсая, Балыкшы и Привокзальный. Проезд будет бесплатным, - сообщили в пресс-службе центральной мечети.