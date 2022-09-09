Иллюстративное фото из архива "МГ" 28-летний житель Мангистау отдал миллион тенге ещё в декабре прошлого года. За эти деньги его должны были трудоустроить в нефтяную компанию. Но обещанного он не дождался и обратился в полицию. Мошенника задержали. Как оказалось, в феврале он взял миллион тенге у ещё одного желающего стать нефтяником. Подозреваемый в содеянном признался. Ведётся досудебное расследование.