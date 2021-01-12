Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане выявили медицинский колледж, который готовил финансистов, а также агротехнический колледж, который выпускал воспитателей дошкольных организаций, сообщается на сайте Министерства образования и науки РК. - О каком качестве можно говорить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов, а агротехнический колледж – воспитателей дошкольных организаций, строительный колледж – учителей физической культуры и так далее. При этом они не имели соответствующей базы, кадров и оборудования, – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова. По итогам мониторинга комитет отозвал у 196 колледжей приложения к лицензиям по 500 специальностям и 738 квалификациям. - Основными причинами возврата лицензии стало несоответствие специальностей квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности, профилю учебного заведения. Нарушения касались качества образовательных программ, недостаточности преподавательского состава, отсутствия набора и необходимой материально-технической базы, – говорится в сообщении. По информации МОН, студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподаватели трудоустроены.