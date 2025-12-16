В составе — около 15 обновлённых купейных и плацкартных вагонов.

По маршруту Атырау – Алматы начал ходить пассажирский поезд №41. Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций Атырауской области. Как уточнили в АО «Пассажирские перевозки», ранее по этому направлению через день курсировали поезда №41/42 «Тальго», а также №29/30 Атырау – Шымкент. Сейчас их движение временно приостановлено. Вместо них запущен ежедневный поезд №41/42 Атырау – Алматы со стандартными вагонами.

Время в пути составляет 52 часа 15 минут. В составе — около 15 обновлённых купейных и плацкартных вагонов. За один рейс поезд сможет перевозить до 700 пассажиров.

