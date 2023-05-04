Стоимость табачных изделий может повысится в июле, а потом в январе. 60 млн тенге потратило государство на хранение конфискованных сигарет в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» Соответствующий проект приказа подготовило министерство финансов. Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Согласно нему, предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:
  • 710 тенге с первого июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно;
  • 770 тенге с первого января 2024 года.
Повышение цены объясняют ростом акцизной ставки, подорожанием импортного сырья и материалов для табачного производства, а также логистическими сложностями на рынке.

Документ находится на публичном обсуждении до 19 мая.