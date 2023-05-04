Иллюстративное фото из архива «МГ» Сегодня, четвёртого мая, стало известно сразу о нескольких назначениях районных акимов. Так,с этого дня возглавляет Мурат Умралеев, который с 2020 года был главой управления земельных отношений ЗКО. Он сменил на этом посту Алию Муханбетжанову, которая с сегодняшнего дня назначена акимом. К слову, она единственная ЗКО женщина-аким района. Ранее это кресло занимал Тлеккабыл Габдушев, о новом назначении которого пока ничего не известно. Аким сменился и в. На смену Азамату Сафималиеву пришёл Тимур Шиниязов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.