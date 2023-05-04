– Возле Битикского водохранилища Жанабулакского сельского округа полицейские проверили Toyota RAV4, за рулём находился 76-летний житель Уральска. Он перевозил рыбу частиковых пород без соответствующих документов. У него изъяли резиновую лодку и восемь мешков рыбы, смешанной с сетями. Недалеко от села Шабдаршаб Акжаикского район ЗКО по подозрению в незаконной ловле рыбы задержали двоих мужчин. У них изъяли три рыболовных снасти, деревянную лодку, 14 мешков рыбы частиковых пород, — сообщили в ведомстве.

Фото предоставлено ДП ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в регионе проводится рыбоохранная акция. За нарушение правил рыболовства оштрафовали 45 человек на общую сумму 776 тысяч тенге.По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений начато 8 досудебных расследований. Проводятся следственные мероприятия.Фото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКОФото предоставлено ДП ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.