Министерство просвещения Казахстана вместе с TikTok запускает конкурс среди педагогов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники могут выкладывать короткие (но не менее 30 секунд) познавательные ролики по 17 декабря. При их публикации использовать хештеги #қазақстанмұғалімдері или #учителяказахстана.

— Мы надеемся, что благодаря проекту с TikTok педагоги Казахстана откроют для себя возможность креативно и ещё более интересно делиться своими знаниями как с молодёжью, так и с интернет-пользователями самых разных поколений. Мы уже видим в трендах TikTok в Казахстане множество талантливых учителей, — рассказали в Минпросвете.