Министерство просвещения Казахстана вместе с TikTok запускает конкурс среди педагогов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники могут выкладывать короткие (но не менее 30 секунд) познавательные ролики по 17 декабря. При их публикации использовать хештеги #қазақстанмұғалімдері или #учителяказахстана.
— Мы надеемся, что благодаря проекту с TikTok педагоги Казахстана откроют для себя возможность креативно и ещё более интересно делиться своими знаниями как с молодёжью, так и с интернет-пользователями самых разных поколений. Мы уже видим в трендах TikTok в Казахстане множество талантливых учителей, — рассказали в Минпросвете.
Члены жюри будут оценивать участников в четырёх номинациях:
- «Учитель TikTok 2023». Номинация для педагогов в школах и колледжах. Победителем станет автор самого креативного видеоролика, в котором доступно изложена сложная научная идея, факт или концепция.
- «Преподаватель TikTok 2023». Номинация для преподавателей учреждений высшего образования. Победителем станет автор самого креативного видеоролика, в котором доступно изложена сложная научная идея, факт или концепция.
- «Открытие в TikTok». Победителем станет преподаватель, чьи видеоролики, созданные в рамках конкурса, суммарно наберут больше всего просмотров.
- «Лучший Видеоролик». Победителем станет педагог, чьё видео, созданное в рамках конкурса, наберёт больше всего просмотров.
Победители конкурса получат смартфоны iPhone 15 Pro.