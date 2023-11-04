По данным «Казгидромета», пятого ноября в Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет малооблачно, без осадков. Днём будет +14..+16 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.